Москва29 нояВести.Нейросеть GigaChat, очень "повзрослевшая" за последний год, помогает "не утонуть" в вопросах, поступающих в программу "Итоги года с Владимиром Путиным". Об этом сообщил в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
GigaChat используется для быстрого анализа вопросов, поступающих на прямую линию с президентом РФ.
Нет, мы не утонем. Нам помогает технология, GigaChat помогает. Действительно, он очень повзрослел за прошлый годсказал Песков
Ранее были названы самые популярные темы вопросов на прямую линию с Владимиром Путиным.