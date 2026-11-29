Песков: GigaChat помогает в обработке вопросов на прямую линию, "не утонем"

Не утонем: Песков о помощи GigaChat в обработке вопросов на прямую линию Песков: GigaChat помогает в обработке вопросов на прямую линию, "не утонем"

Москва29 ноя Вести.Нейросеть GigaChat, очень "повзрослевшая" за последний год, помогает "не утонуть" в вопросах, поступающих в программу "Итоги года с Владимиром Путиным". Об этом сообщил в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

GigaChat используется для быстрого анализа вопросов, поступающих на прямую линию с президентом РФ.

Нет, мы не утонем. Нам помогает технология, GigaChat помогает. Действительно, он очень повзрослел за прошлый год сказал Песков

Ранее были названы самые популярные темы вопросов на прямую линию с Владимиром Путиным.