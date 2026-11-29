Москва29 ноя Вести.Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" в формате прямой линии помогает создать систему, позволяющую решать проблемы граждан в каждодневном режиме. Об этом сообщил в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь ответил на вопрос, почему такой формат не работает круглый год.

Круглый год очень трудно решать вопросы каждого гражданина. И как раз задача власти - не в ручном режиме решать вопросы каждого гражданина, а создать систему, которая будет позволять этим проблемам решаться подчеркнул Песков

Также пресс-секретарь рассказал, как нейросеть GigaChat помогает "не утонуть" в вопросах, поступающих на прямую линию с президентом.