Песков: министерства создают группы для реагирования на вопросы к прямой линии

Песков рассказал, как ведомства реагируют на вопросы граждан РФ к прямой линии Песков: министерства создают группы для реагирования на вопросы к прямой линии

Москва29 ноя Вести.Министерства для решения вопросов граждан, обратившихся на прямую линию к президенту России Владимиру Путину, создают специальные "горячие" группы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Официальный представитель Кремля отметил, что подобная история была опробована на практике Минздравом в прошлом году.

Есть договоренность с целым рядом министерств - начали в прошлом году с Минздравом эту практику, - которые создают прямо специальную группу "горячую" на время подготовки к прямой линии и, не дожидаясь, прямой линии, они принимают меры рассказал Песков

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" состоится 10 декабря в 12:00 мск. Задать вопрос главе государства можно через специальное мобильное приложение, на сайте Москва-Путину.рф, отправив смс- или ммс-сообщение на номер 0-40-40, а также по телефону 8-800-200-40-40.