Москва, Кубань и Подмосковье лидируют по обращениям на прямую линию с Путиным

В колл-центре обращений на прямую линию с Путиным отметили активность граждан Москва, Кубань и Подмосковье лидируют по обращениям на прямую линию с Путиным

Москва28 ноя Вести.Москва, Московская область и Краснодарский край находятся в лидерах по числе обращений, поступающих на программу "Итоги года с Владимиром Путиным". Об этом ИС "Вести" заявила эксперт в области искусственного интеллекта ПАО "Сбербанк России" Луиза Салсаева.

На текущий момент в тройку лидеров входит Москва, Московская область, Краснодарский край. По способам обращения лидируют звонки, на первом месте, на втором месте - мессенджер МАХ, и на третьем - SMS и MMS сообщила она

По информации на субботу, 28 ноября, в число обращений превысило 224 тысяч. Вопросы по теме социальной политики остаются одними из самых популярных, которые задают граждане.

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" состоится 10 декабря в 12:00 мск. Задать вопрос главе государства можно через специальное мобильное приложение, на сайте Москва-Путину.рф, отправив смс- или ммс-сообщение на номер 0-40-40, а также по телефону 8-800-200-40-40.