Названы самые популярные темы на прямой линии с Путиным после первого дня

Пятерка самых популярных тем на прямой линии с Путиным Названы самые популярные темы на прямой линии с Путиным после первого дня

Москва27 ноя Вести.К концу первого дня работы колл-центра на программу "Итоги года с Владимиром Путиным" вопросы по теме социальной политики стали самыми популярными, сообщает ИС "Вести".

Более 105 тыс. обращений поступило на прямую линию за первый день, из них 40% вопросов задали мужчины, а 60% - женщины.

Самой популярной темой, которая волнует россиян, стала социальная политика, на нее приходится 19% обращений. На втором месте - инфраструктура, 12% вопросов задано по этой теме. Далее расположились обращения по темам государство и общество, экономика, жилье. Для быстрого анализа вопросов используется нейросеть GigaChat.

В 2026 году пресс-конференция главы государства, совмещенная с прямой линией, выйдет в эфир 10 декабря в 12.00 по московскому времени.