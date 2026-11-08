Долгожительница из США считает, что дожила до 103 лет благодаря русским корням 103-летняя американка связала свое долголетие с русскими корнями

Москва8 ноя Вести.Евгения Бейли, старейшая представительница русской диаспоры в США, отметившая в начале ноября 103-й день рождения, считает, что долголетием обязана в том числе своим русским корням. Об этом она рассказала агентству РИА Новости.

Бейли родилась в Соединенных Штатах в 1920-х годах. Ее родители, Мария и Павел Никоненко, входили в число первых 526 русских переселенцев, прибывших в Калифорнию на американском корабле "Мерритт" 1 июля 1923 года. Сама Евгения появилась на свет спустя четыре месяца.

Знаете, интересно то, что я и не думала, что проживу такую долгую жизнь. Но в 2009 году я встретилась с родственницей моей матери в Санкт-Петербурге, и она показала мне фото ее отца, который прожил до 103 лет. Так что в этом плане мои корни идут от моей русской родни сказала Бейли

Она также рассказала, что на протяжении жизни старалась преодолевать трудности так хорошо, как могла, и считает, что ей помогала вера в Бога. Возможность дожить до 103 лет Бейли назвала божьим даром.