Москва1 ноя Вести.Одна из старейших представительниц русской диаспоры в США Евгения Бейли, чьи родители приехали в страну более века назад, в воскресенье отмечает 103-й день рождения. Об этом сообщает РИА Новости.

Бейли родилась в США в 1920-е годы. Ее родители, Мария и Павел Никоненко, были среди 526 русских переселенцев, прибывших в Калифорнию на американском корабле "Мерритт" 1 июля 1923 года. Это произошло ровно за четыре месяца до ее рождения.

(Я праздную день рождения - Прим. ред.) 1 ноября. Он пройдет в тесном кругу ... Всех людей моего возраста, с которыми я росла, больше нет рядом. Я последняя из них. Я ходила в старшую школу в Сан-Франциско и окончила ее в 1941 году, и я единственная, кто остался из 400 человек. Итак, я пережила всех сказала она

Бейли предположила, что сейчас может являться самой пожилой представительницей русской диаспоры в США.

Несмотря на возраст, женщина чувствует себя нормально и благодарна за возможность заниматься любимыми делами: садоводством, музыкой, чтением книг и просмотром познавательных программ.

По словам долгожительницы, в день рождения к ней приедет крестница, которая зайдет в ресторан русской кухни и принесет любимые блюда. Бейли рассказала, что особенно ждет борщ, пирог с грибами и котлеты.

Она добавила, что отметит праздник в семейном кругу вместе с сыном и крестницей.

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