Дожди в Москве стали в три раза более интенсивными Интенсивность дождей в Москве выросла втрое

Москва31 окт Вести.Дожди в Москве в последние годы стали значительно более интенсивными, сообщила ТАСС руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

По ее словам, раньше нормой считалось, когда в городе за час выпадало 30 миллиметров осадков. Теперь же наблюдаются ливни, когда те же 30 миллиметров выпадают за 20 минут.

То есть интенсивность увеличилась в три раза сказала Урожаева

По ее словам, сильные дожди могут привести к подтоплению подвалов и дорог. Ливневая канализация не всегда справляется, поскольку создавалась од другие метеоусловия.

Глава департамента природопользования рассказала, что сейчас проектируется ряд сложных инженерных сооружений для борьбы с возросшим объемом осадков.