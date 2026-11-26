Два ребенка и женщина пострадали при ударе беспилотника по электропоезду в ДНР

Дрон ВСУ атаковал электричку в Харцызске: ранены двое детей и женщина Два ребенка и женщина пострадали при ударе беспилотника по электропоезду в ДНР

Москва26 ноя Вести.В городе Харцызске Донецкой Народной Республики дрон ВСУ атаковал железнодорожную станцию - ранения получили три человека, в том числе двое детей. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Отмечается, что под удар беспилотника попала электричка Донецк - Иловайск.

В результате атаки беспилотника ВСУ по железнодорожной станции в городе Харцызск получил повреждения электропоезд Донецк- Иловайск. Ранения получили женщина, 1973 года рождения, и двое детей, 2011 года рождения, 2013 года рождения говорится в публикации

От взрыва у электрички пострадали обшивка и остекление вагонов.