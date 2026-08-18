Минобороны: ударные дроны ВС РФ поразили резервуары с топливом в порту Одесса

Дроны ВС РФ поразили в порту Одессы резервуары с горюче-смазочными материалами Минобороны: ударные дроны ВС РФ поразили резервуары с топливом в порту Одесса

Москва18 авг Вести.Ударные беспилотники Вооруженных сил (ВС) РФ поразили резервуары с топливом, предназначенным для нужд украинской армии, в порту Одесса, сообщили в Минобороны России.

Вечером 17 августа ударными беспилотными летательными аппаратами поражены в порту Одесса резервуары с топливом, предназначенным для ВСУ говорится в сообщении ведомства

Накануне МО РФ сообщало, что в портах Одесса и Николаев ударными БПЛА и высокоточным оружием были поражены два судна, перевозившие грузы военного значения для Вооруженных сил Украины (ВСУ).