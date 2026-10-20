Москва20 октВести.Блогер Арсен Маркарян, отбывающий наказания в исправительной колонии общего режима в Торжке Тверской области, не работает на швейном производстве, как утверждалось ранее в ряде источников. Об этом ТАСС рассказали в УФСИН по региону.
Арсен Маркарян, отбывающий наказание в Тверской области, не работает на швейном производстве и трудоустроен на другой должности. Он обеспечен вещами в полном объемеговорится в сообщении агентства в мессенджере МАХ
Чем именно занимается Маркарян, в ведомстве не уточнили.
В марте 2026 года блогера приговорили к 4,5 годам по делу о реабилитации нацизма. Согласно материалам уголовного дела, он разместил на популярном видеохостинге запись с оскорблением памяти защитников Отечества. Дело рассматривалось в особом порядке. Маркарян полностью признал вину.