В УФСИН опровергли сведения о том, что блогер Маркарян сам сшил себе одежду

Другая должность: в УФСИН опровергли сведения о работе блогера Маркаряна швеей В УФСИН опровергли сведения о том, что блогер Маркарян сам сшил себе одежду

Москва20 окт Вести.Блогер Арсен Маркарян, отбывающий наказания в исправительной колонии общего режима в Торжке Тверской области, не работает на швейном производстве, как утверждалось ранее в ряде источников. Об этом ТАСС рассказали в УФСИН по региону.

Арсен Маркарян, отбывающий наказание в Тверской области, не работает на швейном производстве и трудоустроен на другой должности. Он обеспечен вещами в полном объеме говорится в сообщении агентства в мессенджере МАХ

Чем именно занимается Маркарян, в ведомстве не уточнили.

В марте 2026 года блогера приговорили к 4,5 годам по делу о реабилитации нацизма. Согласно материалам уголовного дела, он разместил на популярном видеохостинге запись с оскорблением памяти защитников Отечества. Дело рассматривалось в особом порядке. Маркарян полностью признал вину.