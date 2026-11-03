В Забайкалье администратор Tg-канала осужден на 9 лет за оправдание фашизма

Администратор Telegram-канала осужден в Забайкалье за оправдание фашизма В Забайкалье администратор Tg-канала осужден на 9 лет за оправдание фашизма

Москва3 ноя Вести.Житель Забайкальского края, работавший администратором открытой группы в Telegram, осужден на 9 лет колонии за публикации, содержащие публичное оправдание преступлений гитлеровского фашизма и деятельности незаконных вооруженных формирований Украины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.

Мужчина из идеологических мотивов … размещал публикации и комментарии, оправдывающие преступления гитлеровского фашизма в годы Великой Отечественной войны, оправдывал террористическую деятельность незаконных вооруженных формирований Украины, а также осуществлял призывы к совершению экстремистской деятельности по этническому признаку приводит отрывок из сообщения агентство ТАСС

В отношении 23-летнего россиянина было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280, п. "в" ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (публичные оправдания терроризма и призывы к экстремизму, а также реабилитация нацизма, совершенные в интернете), п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение фейков об использовании ВС РФ).

Таким образом, Второй Восточный окружной военный суд признал фигуранта виновным и приговорил его к 9 годам исправительной колонии общего режима. Осужденный также лишен права сроком на 5 лет публично размещать обращения и иные материалы в интернете.