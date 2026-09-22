Москва22 сен Вести.В Удмуртской Республике местному жителю вынесен приговор по статье о публичной реабилитации нацизма. Как передает СУ СК РФ по региону, в настоящее время 68-летний мужчина отбывает наказание в одном из исправительных учреждений Завьяловского района.

Следствием и судом установлено, что фигурант, отбывая наказание, публично распространял среди осужденных заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны говорится в сообщении

Подсудимый приговорен к 4 годам исправительной колонии строгого режима. Также он лишен права заниматься администрированием сайтов и размещением материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования на полтора года и ограничению свободы на 1 год.