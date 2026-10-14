На Урале суд приговорил к 7 годам экс-иеромонаха за реабилитацию нацизма

Бывший иеромонах приговорен к семи годам на Урале за реабилитацию нацизма На Урале суд приговорил к 7 годам экс-иеромонаха за реабилитацию нацизма

Москва14 окт Вести.Семь лет лишения свободы – такой приговор вынес Свердловский областной суд ранее осужденному за оправдание терроризма бывшему иеромонаху Евгению Пинчуку (внесен в перечень экстремистов и террористов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Мужчину признали виновным в реабилитации нацизма и экстремизма.

По совокупности преступлений путем частичного сложения с предыдущим приговором ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы, отбывать которые он будет в колонии общего режима сказано в публикации

Кроме того, Пинчуку запретили в течение трех лет заниматься администрированием сайтов.

По данным следствия, в декабре 2024 года Пинчук оставил под публикацией в одном их мессенджеров комментарии, в которых называл "героем" и "мучеником" коллаборациониста времен Великой Отечественной войны генерала Андрея Власова.