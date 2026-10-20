Блогер Маркарян из-за отсутствия нужного размера сам сшил себе робу в колонии

Осужденный блогер Маркарян сам сшил себе робу в колонии Блогер Маркарян из-за отсутствия нужного размера сам сшил себе робу в колонии

Москва20 окт Вести.Осужденный блогер Арсен Маркарян, отбывающий срок в колонии общего режима в Торжке Тверской области, сам сшил себе робу из двух комплектов. Как передает Mash, Маркаряну пришлось стать швеей из-за отсутствия нужного размера одежды.

По данным канала, блогер попал в СИЗО с весом 137,5 кг и за 22 дня похудел до 109. Сейчас он весит около 112 кг и планирует сбросить вес до 80. За габариты и походку заключенные дали ему прозвище "Белый медведь".

Маркарян продолжает тренировки: жмет 100-килограммовую штангу, занимается на брусьях и качает пресс.

Блогера осудили на 4, 5 года за реабилитацию нацизма.