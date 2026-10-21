Артем Чекалин заявил, что его экс-жена Лерчек не встает с постели полтора месяца

Практически не встает: Артем Чекалин рассказал о состоянии блогера Лерчек Артем Чекалин заявил, что его экс-жена Лерчек не встает с постели полтора месяца

Москва21 окт Вести.Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, последние полтора месяца практически не встает с постели. Об этом в Мосгорсуде заявил ее бывший муж Артем Чекалин, передает РЕН ТВ.

В среду, 21 октября, Чекалин пытался оспорить решение Гагаринского районного суда, который приговорил его к 7 годам колонии общего режима по делу о выводе за границу более 250 млн рублей. В своей жалобе он просил инстанцию учесть состояние здоровья его экс-супруги, которая борется с раком желудка четвертой стадии. У них есть трое совместных детей.

Как стало известно, суд оставил апелляцию Чекалина без удовлетворения, а приговор – без изменений.

Первое уголовное дело в отношении Чекалиных было возбуждено весной 2023 года. Тогда Лерчек обвиняли в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, ее супругу вменялось посредничество. Спустя несколько месяцев долг перед ФНС был погашен, а производство закрыто.

В октябре 2024-го правоохранители вновь обратили внимание на уже разведенную к тому времени пару, выявив валютные операции по подложным документам, через которые из РФ в ОАЭ были выведены 251,6 млн рублей.

13 апреля 2026 года Гагаринский суд Москвы признал Артема Чекалина виновным в инкриминируемом деянии и назначил реальное решение свободы. Три месяца спустя Лерчек также была осуждена за финансовые махинации, ее приговорили к 5 годам условно.

В феврале 2026 года она родила четвертого ребенка, сразу после ей диагностировали онкологию.