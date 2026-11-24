Бывший муж Лерчек Артем Чекалин рад, что Валерию помиловали Артем Чекалин переживал за судьбу Лерчек и рад ее помилованию

Москва24 ноя Вести.Артем Чекалин, получивший семь лет колонии по делу о выводе денег за рубеж, обрадовался, что его бывшую жену Валерию Чекалину (Лерчек) помиловали. Об этом 5-tv.ru рассказал представитель блогера Сергей Гуров.

О решении Чекалин узнал, находясь под стражей. По словам Гурова, блогер тревожился за бывшую супругу и рад, что теперь она может заняться здоровьем.

Он очень рад помилованию Валерии и переживал за ее судьбу. В данный момент Артема Чекалина этапировали в колонию рассказал Сергей Гуров

При этом сам Чекалин не оставляет попыток смягчить наказание. Его адвокаты прорабатывают разные юридические варианты, чтобы изменить условия отбывания срока, в том числе заменить реальное лишение свободы другим видом наказания. Кроме того, защита готовит кассационную жалобу на приговор.

Ранее сообщалось, что Артема Чекалина этапировали в колонию. Его дело связано с выводом более 250 миллионов рублей в ОАЭ. В апреле текущего года Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалина к семи годам колонии и штрафу свыше 194 миллионов рублей, а Мосгорсуд оставил приговор в силе. Валерия Чекалина получила пять лет условно. Позже ее помиловали указом президента, и она улетела лечиться в Пекин.