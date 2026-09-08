Москва8 сен Вести.Жалоба на приговор в отношении бывшего мужа Валерии Чекалиной (блогер Лерчек) Артема Чекалина будет рассмотрена московским городским судом 28 сентября. При этом прокуратура настаивает на законности обвинительного приговора, сообщает ТАСС со ссылкой на участника судебного процесса.

Представители надзорного ведомства просят апелляционную инстанцию Мосгорсуда приговор Гагаринского районного суда Москвы оставить без изменений, а апелляционные жалобы защитника и самого осужденного Чекалина - без удовлетворения говорится в сообщении

Прокуратура считает, что наказание Чекалину было назначено в суде первой инстанции "в соответствии с требованиями уголовного закона", исходя из степени тяжести, общественной опасности совершенного им преступления, с учетом данных о его личности, и является справедливым и соразмерным содеянному, "оснований для его изменения не имеется".

В апреле Артема Чекалина приговорили к семи годам колонии за совершение незаконных денежных операций на сумму более 250 млн рублей, которые были получены от продажи фитнес-марафонов его экс-супруги. Суд также назначил ему штраф в размере 194,5 млн рублей. Артем Чекалин отбывает наказание в столичном СИЗО №2 "Бутырка".