Москва21 окт Вести.В Москве суд отклонил апелляции на приговор экс-супругу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артему Чекалину и признал все обвинения законными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Признать приговор Гагаринского районного суда Москвы законным, апелляционные жалобы представителей защиты и осужденного оставить без удовлетворения говорится в документах суда

В своем последнем слове подсудимый заявил, что сожалеет о сложившейся с налогами ситуации, а также просил учесть тяжелую болезнь бывшей супруги Валерии. Сама Лерчек, которой были выдвинуты аналогичные обвинения, также проходила по его делу. Оно было выделено в отдельное производство и приостановлено, но затем возобновлено. Блогера приговорили к пяти годам колонии условно, а также штрафу в размере 765 млн рублей.

Защита Чекалина ходатайствовала о допросе свидетелей, которые не были допрошены судом первой инстанции. Но Мосгорсуд отказался это сделать.

13 апреля 2026 года Гагаринский суд Москвы признал Артема Чекалина виновным в совершении незаконных денежных операций на сумму более 250 млн рублей. Деньги были получены от продажи фитнес-марафонов блогера. Чекалина приговорили к 7 годам колонии общего режима и штрафу в размере 194,5 млн рублей.