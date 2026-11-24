Экс-супруга блогера Лерчек этапировали в колонию по делу о выводе денег в ОАЭ

Артема Чекалина, бывшего мужа Лерчек, этапировали в колонию Экс-супруга блогера Лерчек этапировали в колонию по делу о выводе денег в ОАЭ

Москва24 ноя Вести.Артем Чекалин, бывший муж блогера Лерчек, отправился отбывать наказание - его этапировали в колонию. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник.

13 апреля текущего года Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалина к семи годам колонии и штрафу свыше 194 миллионов рублей. Защита пыталась обжаловать приговор, но Мосгорсуд оставил его в силе. Обвинение строилось на валютных операциях: деньги от продаж фитнес-марафона Лерчек выводили на счета компании-нерезидента E-FITNESS FZСO в ОАЭ. Речь шла о сумме более 250 миллионов рублей.

Артема этапировали в колонию цитирует слова источника РИА Новости

Отмечается, что вместе с Артемом Чекалиным по делу проходили его бывшая жена Валерия и деловой партнер Роман Вишняк. Вишняк признал вину и пошел на сделку со следствием - ему назначили 2,5 года колонии и штраф 500 тысяч рублей.

Валерию Чекалину приговорили к пяти годам условно, штрафу 763,5 миллиона рублей и запрету администрировать сайты на три года. В феврале у нее выявили рак желудка четвертой стадии, она прошла химиотерапию, но осенью ее здоровье ухудшилось, и врачи советовали рассмотреть CAR-T-клеточную терапию в Китае. Защита не раз просила выпустить Лерчек за границу, однако из-за уголовного дела это было невозможно.

Адвокат Лерчек Константин Третьяков ранее сообщил, что она обратилась к президенту России через интернет-приемную. Владимир Путин позже подписал указ о помиловании Чекалиной - судимость сняли, от наказания освободили. Документ опубликовали 14 ноября. В минувшее воскресенье Валерия Чекалина улетела лечиться в Пекин.