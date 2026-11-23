Блогер Лерчек прилетела в Китай на лечение Блогер Лерчек начала подготовку к лечению в Китае

Москва23 ноя Вести.Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) прилетела в Китай и начала подготовку к лечению рака. Об этом она рассказала в видеоролике, который разместила в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

Пекин меня встретил солнышком, но холодной погодой. Тут никто не говорит по-английски, поэтому госпиталь предоставил переводчика. Как только приехали в больницу, сразу сдали кровь, УЗИ, и меня ждал мой лечащий врач, профессор Ли поделилась она

Ранее стало известно, что в Китай Чекалина полетела одна – ее супруга и отца четвертого ребенка Луиса Сквиччиарини не пропустили на границе. Несмотря на наличие гражданства Аргентины, для допуска в страну ему был нужен также загранпаспорт РФ.