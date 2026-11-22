Луис Сквиччиарини не смог улететь в Китай с Лерчек без загранпаспорта РФ

Отец ребенка Лерчек не смог улететь в Китай из-за отсутствия загранпаспорта РФ Луис Сквиччиарини не смог улететь в Китай с Лерчек без загранпаспорта РФ

Москва22 ноя Вести.Отец четвертого ребенка блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) не смог ее сопровождать на лечение в Китай, так как у него нет загранпаспорта РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник окружения блогера.

Луиса Сквиччиарини (отца ее четвертого ребенка) не пропустили на границе, поскольку у него гражданство РФ, а для граждан РФ обязательно наличие загранпаспорта для выезда, независимо от того, что у него имеется гражданство Аргентины, у него российского загранпаспорта не оказалось говорится в сообщении

По закону, согласно статье 10 ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" гражданин России, имеющий двойное гражданство или множественное гражданство, рассматривается Российской Федерацией только как гражданин РФ вне зависимости от места его проживания.

Ранее сообщалось, что Лерчек вылетела в Китай одна.