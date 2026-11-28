Герой мема "нормально" набрал займов на 800 тысяч и похудел на 100 кг Герой мема "нормально" Сергей сбросил 100 кг и набрал долгов на 800 тысяч

Москва28 ноя Вести.У героя мема "нормально" Сергея оказалось не все нормально: он набрал около 800 тысяч долгов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сергей стал известным, когда в 2010-х годах в интернете разошлось видео с ним. Мужчина выпил во время зимней рыбалки с товарищами, и его сняли лежащим на льду. За кадром человек спрашивает: "Как ты, бать?" На это Сергей отвечает: "Нормально". Его уникальная интонация и комичность всей ситуации сделали видео популярным.

Спустя время мужчина похудел на 100 кг и устроился работать охранником. У него есть хобби: смотреть хоккей и болеть за "Трактор".

Из трудностей – набранные кредиты. По данным канала, сумма долгов составляет около 800 тысяч, и в 2023 году Сергея внесли в черный список в конторах по выдаче займов.