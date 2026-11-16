Москва16 нояВести.Основатель Telegram Павел Дуров (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) заявил, что начал терять вес, несмотря на привычный рацион. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Причиной изменений бизнесмен в шутку назвал "криптозиму" – период спада на рынке криптовалют.
В бане сегодня обнаружил: я теряю вес. И это вопреки строгому меню из пасты с лобстером и пельменей с крабом. Причина лишь одна: криптозиманаписал он в посте
Ранее он пошутил над Дженсеном Хуангом, отстраненным от должности гендиректора чипмейкера Nvidia из-за внебрачных отношений.