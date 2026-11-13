Дуров об инциденте с главой Nvidia: вся проблема - в совете директоров

Дуров иронично прокомментировал инцидент с главой Nvidia Хуангом Дуров об инциденте с главой Nvidia: вся проблема - в совете директоров

Москва13 ноя Вести.Основатель Telegram Павел Дуров (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объяснил уход Дженсена Хуанга из Nvidia наличием у компании совета директоров и посоветовал основателям бизнеса не заводить такой орган, а самим его заменять. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дженсен совершил ошибку новичка. У него был совет директоров... Так или иначе, совет директоров тебя достанет. Основатели - не заводите совет директоров. Будьте советом директоров говорится в публикации

Дуров пошутил, что в 2014 году его собственный совет директоров (тогда он возглавлял соцсеть "ВКонтакте - прим. ред.) отстранил его из-за того, что он "сказал нет шпионам", а в 2026 году совет директоров Nvidia выгнал Хуанга за то, что тот "сказал да шпионке". Отсюда вывод основателя Telegram: совет директоров в любом случае оборачивается против создателя компании.

Так Дуров отреагировал на сообщения о романе Хуанга с гражданкой Китая Элис Хуанг, известной также как Хуан Ле.

12 ноября Дуров в шутку пожаловался, что ему, в отличие от главы американской компании Nvidia Дженсена Хуанга, не подсылают девушек-шпионок.