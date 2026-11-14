Москва14 ноя Вести.Основатель Telegram Павел Дуров (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в очередной раз пошутил над Дженсеном Хуангом, отстраненным от должности гендиректора чипмейкера Nvidia из-за внебрачных отношений. Дуров написал в своем Telegram-канале, что директоров компании поступил правильно.

Совет директоров Nvidia был прав, уволив Дженсена. Он был женат. А значит, подписал эксклюзивный контракт со штрафом в 50% за отказ на услугу без гарантий бесперебойной работы. Как можно доверить управление компанией человеку, который подписывает такую сделку? Его следовало уволить прямо у алтаря написал Дуров

На данный момент Павел Дуров официально не женат. У него есть шестеро официально признанных детей от трех разных женщин, а также, по его словам, более 100 биологических детей, зачатых с помощью донорства спермы.

Ранее, 13 ноября, Дуров объяснил уход Хуанга из Nvidia наличием в компании совета директоров и посоветовал основателям бизнеса не создавать такой орган, а выполнять его функции самим.

Дженсен совершил ошибку новичка. У него был совет директоров... Так или иначе, совет директоров тебя достанет. Основатели - не заводите совет директоров. Будьте советом директоров говорилось в той публикации

12 ноября Дуров в шутку пожаловался, что ему, в отличие от главы американской компании, не подсылают девушек-шпионок. Так он отреагировал на сообщения о романе Хуанга с гражданкой Китая Элис Хуанг, известной также как Хуан Ле.