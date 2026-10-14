Один человек погиб и двое пострадали при столкновении двух авто в Чехове

Два автомобиля столкнулись в Чехове, один человек погиб и двое пострадали Один человек погиб и двое пострадали при столкновении двух авто в Чехове

Москва14 окт Вести.В Чехове произошло ДТП со смертельным исходом, есть пострадавшие. Об этом управление МВД России по Московской области сообщает в MAX.

Трагедия произошла около 12.15 на 1 км автодороги Венюково – Хлевино – Шарапово. По данным ведомства, водитель Mitsubishi 1982 года рождения потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai.

В результате ДТП водитель Hyundai 1961 г.р. погиб, также телесные повреждения получили водитель Mitsubishi и пассажирка Hyundai 1961 г.р. говорится в сообщении

Пострадавших доставили в медучреждение.