Два человека, включая ребенка, пострадали в Шебекино от удара ВСУ Дрон атаковал многоквартирный дом в Шебекино, пострадал ребенок

Москва24 сен Вести.Два человека, включая восьмилетнего ребенка, пострадали при ударах ВСУ в Шебекино Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

В городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона на многоквартирный дом у 8-летнего мальчика осколочное ранение паховой области. Бригада скорой доставляет ребенка в детскую областную клиническую больницу... Количество пострадавших при ударе дрона о дорожное полотно в городе Шебекино увеличилось до двух человек сказано в сообщении

Отмечается, что у пострадавшего мужчины диагностирована акубаротравма, он проходит амбулаторное лечение.