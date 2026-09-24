Москва24 сенВести.Два человека, включая восьмилетнего ребенка, пострадали при ударах ВСУ в Шебекино Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
В городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона на многоквартирный дом у 8-летнего мальчика осколочное ранение паховой области. Бригада скорой доставляет ребенка в детскую областную клиническую больницу... Количество пострадавших при ударе дрона о дорожное полотно в городе Шебекино увеличилось до двух человексказано в сообщении
Отмечается, что у пострадавшего мужчины диагностирована акубаротравма, он проходит амбулаторное лечение.