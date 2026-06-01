Москва1 июн Вести.Два полка военно-транспортной авиации Вооруженных сил России завершили перевооружение тяжелыми транспортными самолетами Ил-76МД-90А. Об этом сообщил командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

Самолет Ил-76МД-90А является глубокой модернизацией транспортника Ил-76МД и считается одним из ключевых образцов современной военно-транспортной авиации России.

В 2025 году гособоронзаказ для нас был выполнен в полном объеме. Мы получили новые самолеты Ил-76МД-90А, которыми уже перевооружены два полка сказал Бенедиктов в интервью газете "Красная звезда"

По его словам, параллельно продолжается модернизация ранее поставленной техники. В частности, наиболее современные самолеты семейства Ил-76МД проходят обновление до версии Ил-76МД-М.

Командующий также отметил, что в последние годы военно-транспортная авиация расширяет свою структуру и географию базирования. За последние пять лет были созданы прецеденты восстановления ранее расформированных воинских частей, и эта работа продолжается.