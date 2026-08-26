В Махачкале два ребенка-пешехода пострадали в результате ДТП, идет проверка

Два ребенка-пешехода пострадали при столкновении автомобилей в Махачкале В Махачкале два ребенка-пешехода пострадали в результате ДТП, идет проверка

Москва26 авг Вести.Два ребенка-пешехода пострадали при столкновении двух автомобилей в Советском районе Махачкалы, по факту ДТП организована процессуальная проверка. Об этом сообщила прокуратура Республики Дагестан.

Предварительно, 26 августа на пр. Расула Гамзатова 71-летний водитель Toyota Corolla допустил столкновение с ВАЗ-211440, за рулем которого находился 25-летний мужчина. После чего отечественный автомобиль занесло, и он совершил наезд на пешеходов, стоящих на тротуаре.

В результате происшествия два малолетних ребенка получили травмы. Ход и результаты процессуальной проверки по данному факту находятся на контроле прокуратуры Советского района говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По данным МВД России по Республике Дагестан, пострадавшим — 2 и 4 года.