Два ребенка из Белгородской области получили тяжелые ранения после атак ВСУ

Два ребенка пострадали в Белгородской области после атак ВСУ Два ребенка из Белгородской области получили тяжелые ранения после атак ВСУ

Москва28 авг Вести.Два ребенка из Белгородской области получили тяжелые ранения и были госпитализированы в результате атак украинских боевиков. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В поселке Красная Яруга в результате взрыва неустановленного взрывного устройства 10-летний мальчик получил травматическую ампутацию кисти и множественные осколочные ранения ног. Второй мальчик, 13 лет, также получил множественные осколочные ранения ног. В тяжелом состоянии дети были доставлены в Краснояружскую ЦРБ говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.

Под удар также попали Шебекино и Смородино. Там повреждены коммерческий объект, 4 частных дома и хозпостройки.