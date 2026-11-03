При столкновении двух вертолетов в Непале погиб человек

Два вертолета столкнулись в Непале При столкновении двух вертолетов в Непале погиб человек

Москва3 ноя Вести.Два вертолета столкнулись при посадке в восточной части Непала. В результате происшествия один человек погиб, еще один получил травмы, пишет газета The Kathmandu Post.

Инцидент произошел в районе Солукхумбу с воздушными судами компаний Air Dynasty и Fishtail Air. По предварительным данным, погибший был иностранцем, его личность пока не установлена.

Инспектор местной полиции Маусам Таманг подтвердил гибель пассажира и сообщил о пострадавшем. Раненого эвакуировали вертолетом и доставили в больницу.

Сведения о состоянии госпитализированного, а также о возможных пострадавших среди остальных пассажиров и членов экипажей пока не приводятся. Причины столкновения устанавливаются, полиция продолжает расследование.

Ранее в Мексике разбился легкомоторный самолет. Погибли два человека.