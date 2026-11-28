Два землетрясения магнитудой до 5 произошли у берегов Камчатки У побережья Камчатки произошли два землетрясения

Москва28 ноя Вести.У восточного побережья Камчатки за ночь произошло два землетрясения магнитудой 5,0 и 4,7, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН"​​​.

Как уточняется, разница во времени между двумя землетрясениями составила 2 часа.

Первое сейсмособытие магнитудой 5,0 произошло в 23.02. Его эпицентр находился в акватории Тихого океана в 232 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 38 километров под морским дном. В 00.44 приблизительно в тех же координатах зафиксировано второе землетрясение магнитудой 4,7 говорится в сообщении

Отмечается, что жители населенных пунктов не ощутили подземные толчки.

С начала ноября сейсмическую активность у берегов полуострова специалисты оценивают как фоновую. Это означает, что небольшие и умеренные толчки происходят регулярно. Однако, по мнению ученых, даже при фоновой активности существует вероятность более мощного землетрясения в будущем.