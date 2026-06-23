Две страны обменялись территориями Киргизия и Узбекистан обменялись территориями

Москва23 июн Вести.Киргизия и Узбекистан в рамках демаркации границы обменялись приграничными территориями. Информацию об этом разместил в соцсетях пресс-секретарь киргизского президента Садыра Жапарова Аскат Алагозов.

Согласно этой информации, Узбекистан передал Киргизии два села Чонгара и Таш-Тобо, где живут этнические киргизы.

Два населенных пункта вместе с их жителями (примерно 2500 человек), ранее относившиеся к территории Узбекистана, перешли в состав Кыргызской Республики говорится в сообщении

В населенных пунктах начнется регистрация местных жителей, чтобы те смогли получить паспорта Киргизии. Киргизия в ответ передала Узбекистану равноценные по площади земельные участки в приграничной зоне.

Кроме того, для строительства автомобильной дороги от села Сай до села Таян в Киргизии был осуществлен обмен равноценными земельными участками общей площадью 236 гектаров.

Бишкек также предложил земельный обмен Казахстану ради новой трассы в районе города Токмок.