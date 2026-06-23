Москва23 июнВести.Киргизия и Узбекистан в рамках демаркации границы обменялись приграничными территориями. Информацию об этом разместил в соцсетях пресс-секретарь киргизского президента Садыра Жапарова Аскат Алагозов.
Согласно этой информации, Узбекистан передал Киргизии два села Чонгара и Таш-Тобо, где живут этнические киргизы.
Два населенных пункта вместе с их жителями (примерно 2500 человек), ранее относившиеся к территории Узбекистана, перешли в состав Кыргызской Республикиговорится в сообщении
В населенных пунктах начнется регистрация местных жителей, чтобы те смогли получить паспорта Киргизии. Киргизия в ответ передала Узбекистану равноценные по площади земельные участки в приграничной зоне.
Кроме того, для строительства автомобильной дороги от села Сай до села Таян в Киргизии был осуществлен обмен равноценными земельными участками общей площадью 236 гектаров.
Бишкек также предложил земельный обмен Казахстану ради новой трассы в районе города Токмок.