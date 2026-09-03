Москва3 сенВести.Три человека получили ранения в результате ударов ВСУ в Белгородской области, сообщили в региональном оперативном штабе.
ЧП произошло на территории Грайворонского округа.
В результате сбросов взрывных устройств с беспилотника мужчина и две женщины получили осколочные ранения различных частей телаговорится в заявлении оперштаба в MAX
Пострадавших эвакуировали бойцы самообороны, доставившие их в Борисовскую центральную районную больницу.
В оперштабе отметили, что информация о повреждениях еще уточняется.