Число раненых при атаке дронов на Белгородскую область возросло до десяти

Еще три человека пострадали при атаках БПЛА в белгородском приграничье Число раненых при атаке дронов на Белгородскую область возросло до десяти

Москва2 сен Вести.Три человека ранены при повторной атаке беспилотных летательных аппаратов на приграничные районы Белгородской области, сообщил оперштаб региона в мессенджере МАХ.

Так, в Валуйскую ЦРБ обратились двое жителей села Тимоново с акубаротравмами.

В городе Грайворон в результате детонации FPV-дрона пострадал мужчина. С осколочными ранениями предплечья, лица и таза он обратился в Грайворонскую ЦРБ. Врачи оказали ему медицинскую помощь, дальнейшее лечение пациент продолжит амбулаторно написали в сообщении

Ранее сообщалось о семи раненых в городе Грайворон, селе Почаево Грайворонского округа, на трассе Ракитное - Пролетарский Ракитянского округа, в селе Белянка Шебекинского округа, селе Архангельское, селе Яблоново Корочанского округа и на автомобильной дороге Казинка - Борки Валуйского округа. Таким образом, число пострадавших достигло десяти.