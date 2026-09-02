Москва2 сенВести.Три человека ранены при повторной атаке беспилотных летательных аппаратов на приграничные районы Белгородской области, сообщил оперштаб региона в мессенджере МАХ.
Так, в Валуйскую ЦРБ обратились двое жителей села Тимоново с акубаротравмами.
В городе Грайворон в результате детонации FPV-дрона пострадал мужчина. С осколочными ранениями предплечья, лица и таза он обратился в Грайворонскую ЦРБ. Врачи оказали ему медицинскую помощь, дальнейшее лечение пациент продолжит амбулаторнонаписали в сообщении
Ранее сообщалось о семи раненых в городе Грайворон, селе Почаево Грайворонского округа, на трассе Ракитное - Пролетарский Ракитянского округа, в селе Белянка Шебекинского округа, селе Архангельское, селе Яблоново Корочанского округа и на автомобильной дороге Казинка - Борки Валуйского округа. Таким образом, число пострадавших достигло десяти.