Двое детей получили травмы во время катания на тюбинге и качелях на Камчатке Прокуратура проверяет факты травмирования двоих детей на Камчатке

Москва15 ноя Вести.Прокуратура проводит проверку по фактам травмирования двух несовершеннолетних в селе Каменском Пенжинского района Камчатского края, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства.

Предварительно установлено, что 12-летняя девочка каталась на тюбинге с опасного пригорка, столкнулась с металлическим предметом и получила закрытую черепно-мозговую травму. В тот же день 10-летний ребенок упал с качелей на детской площадке и получил травму головы.

В ходе проверки будет дана оценка работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также обстоятельствам произошедшего говорится в сообщении

В обоих случаях дети находились на прогулке без присмотра родителей.