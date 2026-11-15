В Жигулевске в цистерне с мазутом из-за ядовитых паров погибли двое мужчин

Двое мужчин погибли из-за ядовитых паров в цистерне с мазутом в Жигулевске В Жигулевске в цистерне с мазутом из-за ядовитых паров погибли двое мужчин

Москва15 ноя Вести.В Жигулевске погибли двое мужчин, спустившихся в цистерну с остатками мазута без средств индивидуальной защиты, сообщает Поисково-спасательная служба Самарской области в соцсети "ВКонтакте".

Инцидент произошел 14 ноября на территории промышленного предприятия Жигулевска.

В железнодорожную цистерну с остатками мазута спустились двое мужчин без средств индивидуальной защиты. Надышавшись ядовитыми парами, они не смогли самостоятельно выбраться говорится в публикации

Спасателям потребовалось около часа, чтобы извлечь их тела. Они проникли внутрь цистерны через заливной люк в дыхательных аппаратах и, протянув веревки, подняли погибших на поверхность.

Работы осложнялись замкнутостью помещения и сильной загазованностью воздуха внутри цистерны, отметили в ведомстве.