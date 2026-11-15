Москва15 нояВести.В Жигулевске погибли двое мужчин, спустившихся в цистерну с остатками мазута без средств индивидуальной защиты, сообщает Поисково-спасательная служба Самарской области в соцсети "ВКонтакте".
Инцидент произошел 14 ноября на территории промышленного предприятия Жигулевска.
В железнодорожную цистерну с остатками мазута спустились двое мужчин без средств индивидуальной защиты. Надышавшись ядовитыми парами, они не смогли самостоятельно выбратьсяговорится в публикации
Спасателям потребовалось около часа, чтобы извлечь их тела. Они проникли внутрь цистерны через заливной люк в дыхательных аппаратах и, протянув веревки, подняли погибших на поверхность.
Работы осложнялись замкнутостью помещения и сильной загазованностью воздуха внутри цистерны, отметили в ведомстве.