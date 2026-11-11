В Подмосковье рабочие спустились в канализационный коллектор и отравились газом В Подмосковье спасли рабочих, отравившихся газом в канализационном коллекторе

Москва11 ноя Вести.В подмосковной Кашире во время плановых работ двое специалистов спустились в канализационный коллектор и потеряли сознание из-за отравления сероводородом. Пострадавшие спасены, сообщили на канале Московской областной противопожарно-спасательной службы в MAX.

Инцидент произошел 10 ноября на территории Каширских очистных сооружений в деревне Терново-1.

Во время плановых работ один из специалистов спустился в канализационный коллектор на глубину 12 метров и почувствовал сильное недомогание из-за скопившегося там сероводорода. На помощь коллеге спустился второй рабочий, но также подвергся воздействию токсичного газа отмечается в сообщении

Рабочие пытались выбраться на поверхность самостоятельно, но из-за плохого самочувствия ударялись о конструкции и падали. В результате мужчины 1987 и 1997 годов рождения потеряли сознание.

Спасатели, используя дыхательные аппараты, альпинистское снаряжение и спасательные устройства подняли пострадавших.

У рабочих диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы, ссадины конечностей и острое отравление сероводородом. Им оказали экстренную помощь и госпитализировали.