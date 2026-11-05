Родные братья, погибшие при крушении лодки в Подмосковье, не умели плавать В Подмосковье при опрокидывании лодки погибли родные братья

Москва5 ноя Вести.Погибшими при опрокидывании лодки на Октябрьском карьере в Коломенском городском округе Подмосковья оказались родными братьями. Как передает "МК", оба рабочих не умели плавать.

Трагедия произошла 4 ноября в деревне Мостищи. Четверо рабочих, запланировавших ремонт лебедки на земснаряде, направились к старой рабочей лодке с деревянным мотором. Судно было рассчитано на трех человек, мужчины не взяли спасательные жилеты, а братья не сказали, что не умеют держаться на воде.

По пути лодка из-за перегруза зачерпнула воды и перевернулась. Родственники (им было 29 и 33 года) погибли говорится в сообщении

По имеющейся информации, ранее мужчины занимались починкой техники на суше, потом устроились на предприятие. Старший брат 10 лет проработал в агропромышленной фирме, младший - 3 года.

Никто из близких не знал, что мужчины не умеют плавать. О рабочих отзывались как о доброжелательных людях, не отказывавших в помощи.

По факту нарушения правил безопасности при производстве работ, повлекшего смерть двух лиц, возбуждено уголовное дело.