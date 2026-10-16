Москва16 окт Вести.Красногорский городской суд вынес приговор Вороновскому Б.И и Кабирову М.М., обвиняемым в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они совершенны группой лиц по предварительному сговору, сообщает пресс-служба суды общей юрисдикции Московской области в мессенджере MAX.

Суд признал подсудимых виновными и назначил наказание: Вороновскому Б.И. – в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей; Кабирову М.М. – в виде лишения свободы сроком на 7 месяцев с отбыванием наказания в ИК общего режима отмечается в публикации

Как установил суд, 3 мая Красногорск Кабиров и Вороновский сдали в прокат моторную лодку, которая могла вместить до четырех человек. Однако в лодку погрузились более десяти человек, семь из которых – малолетние дети. Спасательных жилетов хватило не на всех. В результате лодка перевернулась, и пассажиры оказались в воде при температуре плюс 9,6 градуса. К счастью, никто из них не погиб и не пострадал.