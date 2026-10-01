При опрокидывании лодок в Кемеровской области погибли два человека

Два человека погибли при ЧП с маломерными судами в Кемеровской области При опрокидывании лодок в Кемеровской области погибли два человека

Москва1 окт Вести.Два человека стали жертвами происшествий с маломерными судами в Кемеровской области, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

На реке Кара-Чумыш неподалеку от поселка Красная Поляна опрокинулось маломерное судно, погиб судоводитель.

Кроме того, в верховьях реки Уса в Междуреченском муниципальном округе перевернулась моторная лодка, на которой находилось два человека, один из них утонул говорится в публикации ведомства в MAX

В настоящее время следователи и следователи-криминалисты проверяют обстоятельства ЧП, проводятся проверки по результатам которых будут приняты процессуальные решения.