Москва1 октВести.Два человека стали жертвами происшествий с маломерными судами в Кемеровской области, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
На реке Кара-Чумыш неподалеку от поселка Красная Поляна опрокинулось маломерное судно, погиб судоводитель.
Кроме того, в верховьях реки Уса в Междуреченском муниципальном округе перевернулась моторная лодка, на которой находилось два человека, один из них утонулговорится в публикации ведомства в MAX
В настоящее время следователи и следователи-криминалисты проверяют обстоятельства ЧП, проводятся проверки по результатам которых будут приняты процессуальные решения.