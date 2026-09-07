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В Ростовской области из канализационного коллектора доставили тела двоих мужчин

Тела двоих мужчин нашли в коллекторе в Ростовской области В Ростовской области из канализационного коллектора доставили тела двоих мужчин

Москва7 сен Вести.Два человека погибли в канализационном коллекторе в Ростовской области. Об этом сообщает региональный Департамент по предупреждению и ликвидации ЧС.

Трагедия произошла в селе Новый Егорлык Сальского района. Людей без признаков жизни заметили местные жители.

Спасатели в средствах защиты с применением альпинистского оборудования и автомобильной лебедки извлекли тела двух мужчин и передали их сотрудникам полиции говорится в сообщении учреждения в мессенджере MAX

Причины и все обстоятельства случившегося предстоит выяснить специалистам.