Москва7 сенВести.Два человека погибли в канализационном коллекторе в Ростовской области. Об этом сообщает региональный Департамент по предупреждению и ликвидации ЧС.
Трагедия произошла в селе Новый Егорлык Сальского района. Людей без признаков жизни заметили местные жители.
Спасатели в средствах защиты с применением альпинистского оборудования и автомобильной лебедки извлекли тела двух мужчин и передали их сотрудникам полицииговорится в сообщении учреждения в мессенджере MAX
Причины и все обстоятельства случившегося предстоит выяснить специалистам.