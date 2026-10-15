Москва15 октВести.Два мирных жителя Белгородской области пострадали в результате атаки украинского дрона на гражданский автомобиль. Об этом оперштаб региона сообщает в MAX.
В районе села Дорогощь Грайворонского округа в результате атаки беспилотника на легковой автомобиль пострадали двое мужчинговорится в сообщении
Оба получили акубаротравму. Пациентов доставили в Грайворонскую ЦРБ, а после оказания помощи переместили в городскую больницу №2 Белгорода. Дальнейшее лечение они продолжат амбулаторно.
Машина оказалась повреждена.
Другой украинский FPV-дрон повредил объект инфраструктуры в селе Доброе, добавили в оперштабе.