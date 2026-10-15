Два мирных жителя Белгородской области ранены при атаке дрона ВСУ на авто

Двое мужчин пострадали при ударе дрона ВСУ по авто в Белгородской области Два мирных жителя Белгородской области ранены при атаке дрона ВСУ на авто

Москва15 окт Вести.Два мирных жителя Белгородской области пострадали в результате атаки украинского дрона на гражданский автомобиль. Об этом оперштаб региона сообщает в MAX.

В районе села Дорогощь Грайворонского округа в результате атаки беспилотника на легковой автомобиль пострадали двое мужчин говорится в сообщении

Оба получили акубаротравму. Пациентов доставили в Грайворонскую ЦРБ, а после оказания помощи переместили в городскую больницу №2 Белгорода. Дальнейшее лечение они продолжат амбулаторно.

Машина оказалась повреждена.

Другой украинский FPV-дрон повредил объект инфраструктуры в селе Доброе, добавили в оперштабе.