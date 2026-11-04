Москва4 нояВести.Украинские боевики ударили по гражданскому автомобилю в Белгородской области, в результате террористических действий пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
В селе Доброе Грайворонского округа в результате атаки FPV-дрона на легковой автомобиль пострадали два человека. Мужчина с осколочным ранением голени доставлен … [в медучреждение], женщина с предварительным диагнозом "акубаротравма" позже самостоятельно обратилась в больницу. После оказания медицинской помощи пациенты будут транспортированы в городскую больницу №2 Белгорода. Транспортное средство повреждено –говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ
Также в Добром в результате детонации другого дрона повреждена легковушка.
Под удары также попали Новостроевка-Первая, Борки, Новая Таволжанка, Ворсклица, участок автодороги Казинка — Михайловка. Повреждены частный дом, социальный объект, линия электропередачи, 3 легковых автомобиля.