Мужчина и женщина пострадали после удара ВСУ по авто в Белгородской области

Два мирных жителя Белгородской области пострадали после ударов ВСУ Мужчина и женщина пострадали после удара ВСУ по авто в Белгородской области

Москва4 ноя Вести.Украинские боевики ударили по гражданскому автомобилю в Белгородской области, в результате террористических действий пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В селе Доброе Грайворонского округа в результате атаки FPV-дрона на легковой автомобиль пострадали два человека. Мужчина с осколочным ранением голени доставлен … [в медучреждение], женщина с предварительным диагнозом "акубаротравма" позже самостоятельно обратилась в больницу. После оказания медицинской помощи пациенты будут транспортированы в городскую больницу №2 Белгорода. Транспортное средство повреждено – говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Также в Добром в результате детонации другого дрона повреждена легковушка.

Под удары также попали Новостроевка-Первая, Борки, Новая Таволжанка, Ворсклица, участок автодороги Казинка — Михайловка. Повреждены частный дом, социальный объект, линия электропередачи, 3 легковых автомобиля.