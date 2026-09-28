Москва28 сенВести.Двое мужчин получили ранения при атаке беспилотника на автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области, сообщает региональный оперштаб.
ЧП произошло в селе Ржевка.
Один мужчина получил осколочные ранения спины и грудной клетки, другой – осколочное ранение спиныотмечается в публикации
Бойцы самообороны привезли пострадавших в Шебекинскую районную больницу. Машина повреждена.
В разных населенных пунктах Белгородской области в результате атак беспилотников повреждены жилые дома, административное здание на территории предприятия, объект инфраструктуры, автомобили.