Москва28 сенВести.Двое мужчин получили ранения при атаке беспилотника на автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области, сообщает региональный оперштаб.

ЧП произошло в селе Ржевка.

Один мужчина получил осколочные ранения спины и грудной клетки, другой – осколочное ранение спины

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Бойцы самообороны привезли пострадавших в Шебекинскую районную больницу. Машина повреждена.

В разных населенных пунктах Белгородской области в результате атак беспилотников повреждены жилые дома, административное здание на территории предприятия, объект инфраструктуры, автомобили.