Суд в Ростовской области приговорил двоих жителей к 16 и 18 годам за госизмену

Двоих жителей Ростовской области приговорили к лишению свободы за госизмену Суд в Ростовской области приговорил двоих жителей к 16 и 18 годам за госизмену

Москва13 июл Вести.Ростовский областной суд вынес обвинительный вердикт в отношении двоих местных жителей по уголовному делу о госизмене. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Оба признаны виновными в государственной измене, диверсии, совершенной по предварительному сговору, и иных преступлениях. Они подожгли объект транспортной инфраструктуры.

За совершенные деяния осужденным назначены наказания в виде лишения свободы на срок 16 и 18 лет, с ограничением свободы и штрафом говорится в сообщении суда

Один из осужденных проведет в тюрьме первые 2 года наказания, второй – первые 3 года. Оставшуюся часть они будут отбывать в колонии строгого режима.