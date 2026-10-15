Двух девочек, сбежавших из детсада в Санкт-Петербурге, нашли Сбежавших из детсада в Петербурге девочек нашли живыми

Москва15 окт Вести.Правоохранители нашли живыми двух девочек, которые сбежали из детского сада во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщило издание MK.RU.

Мама одной из воспитанниц рассказала, что две шестилетки могли выйти из садика через незапертую калитку. По ее словам, все случилось во время дневной прогулки, примерно в час дня. Что стало причиной открытой калитки, пока неясно.

Как уточняется, девочек обнаружили в соседнем районе. Их сначала доставят в отдел полиции, а уже оттуда передадут родителям.

Девочек нашли в соседнем районе, предположительно в Шушарах говорится в публикации

Исчезновение воспитанниц заметили в детском саду. После этого на поиски отправились сотрудники полиции и добровольцы "ЛизаАлерт". К 16.00 на Бухарестской улице был развернут поисковый штаб.