Москва10 ноя Вести.Семилетняя петербурженка, ушедшая гулять и не вернувшаяся домой, нашлась. Об этом 78.RU рассказала ее мать Юлия.

Около 14.40 во вторник, 10 ноября, девочка вышла из дома, собираясь на детскую площадку. Мать примерно через 20 минут пошла ее проверить, но ребенка там не оказалось. Женщина подумала, что дочь может гулять в другом месте, и позже снова заглянула во двор. А когда девочки не оказалось и дома, Юлия начала искать ее сама.

Мобильный телефон девочка оставила дома и с собой не брала. Площадки в тот день пустовали, так что сначала женщине было некого расспросить. Чуть позже она поговорила с другими девочками - те, по ее словам, видели пропавшую.

Позднее мать девочки сообщила 78.ru, что ее дочь нашлась говорится в публикации

Ребенка обнаружили сотрудники правоохранительных органов, сообщает "КП - Санкт-Петербург".