Пропавших из детсада в Санкт-Петербурге девочек доставили в полицию

Полиция доставила в отдел девочек, сбежавших из детского сада в Петербурге Пропавших из детсада в Санкт-Петербурге девочек доставили в полицию

Москва15 окт Вести.Правоохранители нашли двух девочек, которые ранее пропали из детского сада в Санкт-Петербурге. Их уже привезли в отдел полиции. Об этом проинформировало ГУ МВД РФ по городу на платформе MAX.

15 октября в полицию Фрунзенского района поступило сообщение от руководства дошкольного учреждения, расположенного по адресу: улица Олеко Дундича, дом №35/2. Две 6-летние воспитанницы ушли с прогулки и не вернулись. К поискам незамедлительно подключили наряды полиции и волонтеров.

Сотрудники ППС заметили девочек у дома №2 по Новгородскому проспекту в поселке Шушары вечером в четверг, 15 октября. Их доставили в отдел полиции, чтобы передать родителям.

Сегодня, около шести часов вечера, у дома 2 по Новгородскому проспекту в поселке Шушары сотрудниками патрульно-постовой службы полиции разыскиваемые девочки были обнаружены и доставлены в 7 отдел полиции для передачи законным представителям говорится в публикации

Предварительно установлено, что никаких противоправных действий в отношении детей не совершалось. Сейчас полиция проверяет все обстоятельства случившегося.